Allegri-Real Madrid, Florentino Perez preferirebbe Raul o Xabi Alonso: è una questione economica [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Arrivano novità importanti per il futuro della panchina del Napoli. Massimiliano Allegri è uno dei nomi fortemente accostati al Napoli in vista della prossima stagione. L'ex allenatore della Juventus sta valutando tutte le offerte, con anche Real Madrid e Juventus sulle sue tracce. Intanto, arrivano le ultime notizie riguardo il possibile trasferimento al Real Madrid.

allegri

Calciomercato: Allegri-Real Madrid, Perez sceglie un ex Real

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Real Madrid avrebbe detto no a Massimiliano Allegri per la panchina dei Blancos. Allegri piace al Real Madrid, ma sia il presidente Florentino Perez che i soci del Real Madrid, avrebbero intenzione di scegliere altre piste per una questione economica. Il Real Madrid punta su due ex come Raul o Xabi Alonso. Al momento è Zidane l'allenatore, che non sarà assolutamente esonerato perché ha ancora un anno di contratto a 12 milioni l'anno, il club accetterà di continuare con lui fino a scadenza o accetterà la separazione soltanto con le dimissioni presentate dall'allenatore. A quel punto, con il suo addio (che si deciderà nei prossimi giorni) il Real Madrid non virerà su Allegri per una questione economica e punterà su Raul o Xabi Alonso.

Nessuna conferma anche per Cristiano Giuntoli a Madrid, il Real non ha nessuna figura di direttore sportivo.

di Alessandro Marrazzo