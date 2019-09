Il Mattino - Allan ha da tempo mandato in avanscoperta i suoi agenti: dopo il no al PSG spinge per l'aumento di stipendio

Ultimissime calcio Napoli - Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, il centrocampista brasiliano del Napoli Allan ha da tempo mandato in avanscoperta i suoi agenti: dopo il no del Napoli ai 65 milioni di euro offerti dal Paris Saint-Germain, dove avrebbe guadagnato otto milioni netti all'anno, il brasiliano spinge perché il suo stipendio napoletani lieviti tenendo conto della valutazione fatta dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis all'emiro del Qatar.

Allan rinnovo Napoli

Insomma, sembra essere tornato definitivamente il sereno tra le parti in causa in vista del futuro del centrocampista brasiliano, che a suon di prestazioni ha attirato su di sé, l'anno scorso in particolar modo, l'interesse dei principali top club europei e guadagnato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, realizzando un vero e proprio sogno che cullava sin da bambino. Ed ora il prossimo obiettivo che si è fissato l'ex Udinese è quello di ottenere il rinnovo, con tanto di adeguamento di ingaggio, con il Napoli.