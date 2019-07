Allan resta a Napoli, Il Mattino si sbilancia: la riconferma prende sempre più corpo, i giorni passano e nessuna offerta Psg all'orizzonte

L'edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro di Allan in maglia azzurra:

"Un finale di stagione da incorniciare e un futuro che si colora di azzurro Napoli. Il Psg dopo l'assalto di gennaio scorso non ha fatto passi avanti in questa sessione estiva di mercato. Il presidente de Laurentis è stato chiaro nei giorni scorsi precisando che queste operazioni dovrebbero essere pianificate in tempi rapidi perché altrimenti non ci sarebbe il tempo di puntare su eventuali sostituti. I giorni passano e il club parigino non ha formulato offerte per il mediano azzurro la cui riconferma, quindi, prende sempre maggiore consistenza. Ancelotti lo considera un punto fermo per il centrocampo e ora più che mai con Fabian Ruiz va a formare una coppia di spessore mondiale"