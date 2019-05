Allan-PSG, addio concreto? Gazzetta: "Con 60mln il brasiliano potrà partire, da De Laurentiis è arrivata un'indicazione"

Ultimissime calcio Napoli - Il calciomercato estivo del Napoli che verrà non potrà non ripartire dal presidente Aurelio De Laurentiis e dalle sue parole di qualche settimana fa:

«Abbiamo la fortuna di avere Cristiano Giuntoli, al quale ho rinnovato il contratto per i prossimi cinque anni e non per caso, ma per le sue capacità. Di nomi ne abbiamo tantissimi sul taccuino, ma è più importante curare il mercato in uscita, perché l’anno scorso abbiamo dovuto sistemare giocatori importanti al Parma e ad altri club. Non possiamo comprarne altri per farli giocare altrove. Dobbiamo essere sicuri che i giocatori che prenderemo poi saranno impiegati tra le nostre fila»