Allan-PSG, Cronache di Napoli: "I francesi fanno pressing sul Vasco per portare il brasiliano al braccio di ferro con ADL: prenderebbero il 4% sull'affare!"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Il Paris Saint-Germain non ha perso le speranze di ingaggiare il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Come anticipato da Cronache di Napoli, gli approcci del club parigino col Napoli sono continuati anche dopo il primo ‘assalto’ a vuoto di gennaio. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Il PSG cerca ‘l’appoggio’ del Vasco da Gama nella trattativa col Napoli. L’eventuale cessione porterebbe soldi al Vasco, primo club di Allan. Per il meccanismo di solidarietà Fifa, infatti, i club di formazione dei calciatori hanno diritto a una percentuale sui trasferimenti internazionali. E siccome Allan è rimasto al Vasco sino a 21 anni, il club di Rio intascherebbe il 4% del totale. Il PSG, attraverso il suo ds Antero Henrique, ha chiesto in maniera informale ai dirigenti del Vasco di fare un po' di ‘pressing’ su Allan. Un’operazione che ha una finalità precisa:portare il giocatore ad un braccio di ferro col Napoli per provare a strappare una cessione a una cifra più bassa"