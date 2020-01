Calciomercato Napoli - Come scrive Alfredo Pedullà sulle pagine del Corriere dello Sport, c'è sempre molto interesse sul mercato per Allan: "Allan piace (all’Inter e non solo) più per la prospettiva che per i prossimi cinque giorni. Anche perché la valutazione è alta, non pensiate che il brasiliano si sia completamente svalutato soltanto perché la sua stagione è stato fin qui poco esaltante".

