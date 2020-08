Ultimissime notizie mercato Napoli - Nicolò Schira, giornalista, su Twitter ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Allan, centrocampista del Napoli, all'Everton di Carlo Ancelotti:

"L'Everton sta spingendo per far firmare Allan. Colloqui in corso col Napoli che chiede 40 milioni per cederlo".