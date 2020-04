Allan-Everton, offerta monstre all'agente: il Napoli non vuole svenderlo, ma per Gattuso non è indispensabile

Zielinski e Fabian sono gli intoccabili di Gattuso a centrocampo, altrettanto non può dirsi per Allan. Il brasiliano non è considerato una pedina irrinunciabile dall'allenatore del Napoli, come racconta Cronache di Napoli:

"L'Inter potrebbe tornare alla carica così come il Paris Saint Germain, attenzione però all'Everton di Ancelotti: il tecnico potrebbe risultare una discriminante per il possibile trasferimento. Il club è in contatto con l'agente del calciatore, ha offerto un contratto fino al 2025 con un ingaggio di circa 6 milioni a stagione ma resta da trovare l'intesa col Napoli, deciso a non svendere il calciatore"