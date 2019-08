Mercato Napoli, svelati i nomi dei mister X: lo United ha offerto Sanchez, no di ADL! L'altro nome gioca a Siviglia

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto durante la trasmissione 'La Domenica Sportiva - Estate'. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24

"L'agente di Everton del Gremio è pronto per raggiungere Napoli per capire se ci sono i temi per riaprire l'operazione, visto l'infortunio di Lozano. Domani Marotta dovrebbe sentirsi con De Laurentiis per Icardi. L'argentino sogna la maglia della Juventus: Marotta vuole 75 milioni di euro.

Poi ci sono i mister X: uno era Alexis Sanchez dello United ma i 22 milioni lordi di ingaggio sono eccessivi, il Napoli ha rifiutato. Ben Yedder ha una clausola di 25 milioni per svincolarsi con il Sivigilia. Opzione Llorente: pochi giorni fa colloquio con Frank Trimboli, storico agente del ragazzo. E' un paramtero zero, il calciatore chiede 2.5 milioni di euro l'anno per tre stagioni.