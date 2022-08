"Alessio, non andare al Sassuolo! Resta", Zerbin ai tifosi: "Vediamo, vediamo..." | VIDEO

Calciomercato Napoli - Il club azzurro crede nel suo potenziale, ne ha parlato con l'agente Valcareggi: Alessio Zerbin potrebbe rinnovare ed andare a giocare in prestito. Per sognare un futuro in prima squadra nella SSC Napoli.

Intanto, nelle ultime ore si è parlato anche di un'ipotesi Sassuolo: l'inserimento di Zerbin è una delle possibilità per sbloccare l'affare Giacomo Raspadori-Napoli. A proposito di questo, Alessio Zerbin è stato protagonista di un siparietto con alcuni tifosi a Castel di Sangro. Un tifoso gli ha detto: "Alessio non te ne andare al Sassuolo, resta qui! Oppure se vai, torna a Napoli!".

E Zerbin ha replicato sorridendo con un: "Vediamo, vediamo...".

