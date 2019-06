ULTIM'ORA - AS annuncia: Raul Albiol ha passato le visite mediche con il Villarreal!

Ultimissime calcio Napoli - Raul Albiol saluta Napoli per tornare in Spagna, nella sua patria. Il calciatore è a Villarreal per le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Sottomarino Giallo. Nelle ultime ore sembra che il calciatore abbia superato le visite mediche di rito con il club spagnolo. Albiol lascia la SSC Napoli dopo sei anni in azzurro, quando arrivò l'estate del 2013 dal Real Madrid con Callejon e Higuain grazie alle continue chiamata di Rafa Benitez.

Albiol al Villareal, visite mediche superate

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il difensore ha superato le visite mediche e nelle prossime ore ci sarà anche la firma con il bonifico del Villarreal al Napoli. A breve l'ufficialità e Raul Albiol non sarà più un calciatore azzurro. Il Villarreal pagherà al Napoli la clausola rescissoria di circa 6 milioni di euro.