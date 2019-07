UFFICIALE - Raul Albiol saluta il Napoli: è un nuovo difensore del Villarreal

Calciomercato Napoli - Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villarreal. Il difensore saluta Napoli dopo sei anni in cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha collezionato 236 presenze, 6 reti e 9 assist con la maglia azzurra. Ha deciso di tornare in Spagna, patria in cui è nato. Il Villarreal paga la clausola rescissoria al Napoli di 4 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale del Sottomarino Giallo.

Calcio mercato Napoli, ufficiale Albiol al Villareal: il comunicato

Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol al Villarreal. La Società ringrazia Raul per queste sei stagioni trascorse insieme all'insegna di impegno encomiabile ed esemplare professionalità.

Le parole di De Laurentiis su Raul Albiol