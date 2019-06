Albiol via da Napoli, Tuttosport: il suo nuovo intermediario stava lavorando anche per una soluzione in Cina

Calciomercato Napoli - Raul Albiol è arrivato all'età di 34 anni, da compiere a settembre. Il difensore spagnolo del Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, è in procinto di lasciare il Napoli. Albiol non ha più Quilon come agente e ora si è affidato ad un intermediario che lo ha aiutato a rifare il contratto con il Napoli e con il quale stava anche prendendo in considerazione una soluzione che lo porti in Cina. A quanto pare, però, il giocatore ha preferito la Spagna ed in particolare il Villareal.