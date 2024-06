Calciomercato SSC Napoli - Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il neopromosso Venezia si è fatto avanti con il Napoli per avere l’attaccante marocchino Walid Cheddira, nell’ultima stagione al Frosinone. L’affare però è bloccato in attesa delle valutazioni del nuovo allenatore azzurro Antonio Conte.