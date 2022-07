Rai - Spunta Akanji per sostituire Koulibaly! Testa a testa con un top club: le ultime

Napoli calciomercato. Giorni roventi per il club azzurro, a lavoro su più tavoli per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Una delle priorità è trovare il sostituto di Koulibaly:

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato RaiCiro Venerato per parlare proprio delle ultime di calciomercato Napoli:

“Il Napoli come sostituto di Koulibaly valuta Diallo, il problema è discutere lo stipendio del giocatore. Un altro nome nuovo è Akanji del Borussia Dortmund, profilo che piace molto a Spalletti ma difficile, perché è anche nella lista del Manchester United anche se non come primo nome. Poi ci sono i due difensori proprio dello United, Bailly e Lindelof, bravi ma di piede destro. Ed ancora Cissé e Acerbi. Su Kim, di cui si parla molto, arriva da parte del Napoli la notizia che non vorrebbe bruciarsi lo slot da extracomunitario. Poi il club di De Laurentiis è rimasto un po’ indispettito dal tergiversare del giocatore che sembra voler andare al Rennes”.