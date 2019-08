Ajax, Van de Beek conferma: "Il Real Madrid è interessato a me"

Calciomercato Napoli - Donny Van de Beek, centrocampista dell'Ajax, ha parlato dell'interesse del Real Madrid ai microfoni di Fox Sport.

Il giocatore rappresenterebbe il piano B degli spagnoli se non dovessero riuscire a prendere Paul Pogba dal Manchester United. Il francese è dichiaratamente il primo obiettivo di Zinedine Zidane. Van de Beek è un profilo che anche la Ssc Napoli ha valutato e sta valutando tuttora qualora non dovesse concretizzarsi l'arrivo di James Rodriguez poichè per duttilità potrebbe agire in diverse posizioni del campo.