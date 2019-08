Ajax, ten Hag annuncia van de Beek al Real Madrid per 65 mln: "Quando chiama un club così..."

Calciomercato - L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha salutato in conferenza stampa il centrocampista Donny van de Beek, in procinto di passare al Real Madrid e seguito durante l'estate anche dall'Inter e sondato dal Napoli: "E' stato molto importante per noi nella scorsa stagione e ha cominciato questa con entusiasmo, freschezza e molta energia. La sua partenza è una perdita, però sapevamo che poteva succedere".

AL REAL PER 60 MILIONI - Poi ancora: "Non volevamo perderlo e abbiamo fatto tutto il possibile per mantenerlo all'Ajax, però quando un club di questo calibro entra in scena, la cosa è difficile". L'olandese classe '97 verrà pagato dal Real Madrid circa 65 milioni di euro.