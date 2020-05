Agresti: "Aguero al Napoli? Sognare è lecito ma è molto difficile, altrimenti potrebbe esserci un'operazione alla De Laurentiis"

Calciomercato Napoli - Così Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, nel 'Microfono Aperto' di Radio Sportiva:

"Aguero al Napoli? Sognare è lecito ma è molto difficile. In attacco resterà Mertens, arriverà Petagna, andrà via Milik. Possibile venga ceduto Koulibaly se arrivasse un'offerta importante. Osimhen? Al Lilla sono molto bravi ad inventarsi giocatori giovani. Costa tanto, occorrono tra i 25 e 30 milioni di euro, sarebbe un'operazione alla "De Laurentiis" ma è un rischio per un ragazzo di vent'anni"