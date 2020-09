Affare Veretout, Tuttosport: per Gattuso è la prima scelta! La porta per la cessione non è chiusa

Calciomercato Napoli - Pressing del Napoli di De Laurentiis per il centrocampista della Roma Jordan Veretout, come racconta Tuttosport:

“Se Fonseca lo ritiene imprenscindibile nel suo scacchiere tattico e la Roma intende assecondare il suo tecnico, la porta per la cessione non è chiusa. Tradotto: il francese è incedibile sino a prova a contraria. Che in questi casi, equivale all'offerta giusta. Il parametro è la cessione di Allan: venduto per 28 milioni, Veretout - indicato da Gattuso come la prima scelta nella sua mediana - non può valere meno. Quindi si tratta da 30 milioni in su”