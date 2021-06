Affare Thorsby, Gazzetta: Giuntoli proverà di tutto per Basic, altrimenti contatterà la Samp! Il Napoli vuole tenerne il nome in caldo

Calciomercato Napoli - L’irruzione della Lazio nella trattativa per Toma Basic del Bordeaux riporta nuovamente in posizione Morten Thorsby, il centrocampista norvegese della Sampdoria. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Anche lui ha dimostrato una buona qualità nel trattare il pallone e altrettanta forza nel difenderlo. E’ un nome, il suo, che il Napoli vuole tenere in caldo. Giuntoli vuole prima tentare il tutto per tutto per il metodista del Bordeaux dopodiché, se Basic sceglierà la Lazio, allora il ds si farà sentire con il presidente Ferrero per avviare la trattativa per il centrocampista norvegese"