Affare Tagliafico, Romano annuncia: il terzino argentino vuole andare solo al Barcellona

Il terzino sinistro argentino Nicolás Tagliafico - accostato negli ultimi giorni al Napoli - sta spingendo per aggregarsi il Barcellona la prossima settimana, come scrive su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

Calciomercato Napoli

L'Ajax sta ancora chiedendo un accordo a tempo indeterminato, mentre l'FCB pensa solo al trasferimento in prestito. Tagliafico vuole solo arrivare al Barça il prima possibile: spera che l'Ajax lo lasci andare in prestito con questa grande opportunità per la sua carriera.