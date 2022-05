Affare Scamacca-Napoli, Gazzetta: sta riflettendo con l'agente, trapela una volontà per il futuro

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è sentito con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per parlare dell'attaccante Gianluca Scamacca. Non una trattativa avviata, ma un primo approccio secondo la Gazzetta dello Sport.

Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro:

"Scamacca sa di essere pronto per un salto in avanti per la sua carriera. E con il procuratore Lucci sta ragionando sulla scelta da fare. Preferirebbe restare in Italia e in questo senso il Milan potrebbe diventare la meta preferita. Ma anche il Napoli con la partecipazione alla Champions può diventare un ottimo trampolino di lancio per la definitiva affermazione. Se dalla Premier accelereranno su Osimhen, il Napoli diventerebbe un concorrente molto importante"