Affare Samardzic, Gazzetta: leggero stallo col Napoli, ma nulla di preoccupante! Ecco a che punto è la trattativa

Calciomercato Napoli - A che punto è la trattativa per portare Lazar Samardzic al Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Udinese disposta a lasciarlo partire, Samardzic pronto a misurarsi in un contesto più prestigioso, di respiro internazionale:

"La volontà comune nella realizzazione di quest’operazione è il primo fattore da considerare nella trattativa. Nelle scorse ore si è registrato un leggero stallo nelle discussioni, dovuto al nodo sui diritti d’immagine.

Nulla di strano o preoccupante: chi si vuole legare a De Laurentiis è già a conoscenza di una politica singolare su questo tema. Le parti hanno messo in chiaro le rispettive posizioni, ci si riaggiornerà presto per capire dove e come limare eventuali discrepanze tra richiesta e offerta"