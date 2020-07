Affare Osimhen, Repubblica: De Laurentiis non lo aspetterà in eterno, ha promesso che dirà la sua sulla trattativa tra due giorni a Capri

Ultime mercato Napoli - La stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli è stata convinta dai "like" messi da Osimhen a un paio dei post del giornalista Oma Akatugba, interpretati come la conferma della confidenza tra i due. È meglio tuttavia fidarsi fino a un cento punto, come racconta Repubblica:

"Non ci sono conferme delle presunte visite mediche sostenute a Roma dal giovane (22 anni) attaccante. È certo invece che De Laurentiis non lo aspetterà in eterno e il presidente ha promesso che dirà la sua sulla trattativa tra due giorni a Capri. È iniziata la settimana della verità"