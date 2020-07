Affare Osimhen, CorSport: il Lille già lo considera un ex! C'è fiducia nel Napoli, un solo dettaglio sta rallentando la chiusura dell'affare

Ultime mercato Napoli - La cronaca dell’ultima settimana racconta del viaggio a Napoli di Victor Osimhen, attaccante nigeriano di 21 anni che il Lille, che ne detiene il cartellino, considera un ex come racconta il Corriere dello Sport:

"La fiducia di tutti gli abitanti del pianeta Napoli è notevole e le parole pronunciate da Osita Okolo a CalcioNapoli24 lasciano presagire il brindisi a champagne francese. A rallentare la chiusura è prettamente l’accordo con il Lille ma l’idea di fondo è imprescindibile: se il Napoli non fosse praticamente certo della risposta positiva del giocatore, non sprecherebbe così tante energie a mettere velocemente a posto i dettagli: gradualmente ha abbassato le pretese in un range tra i 50 e i 60 milioni bonus compresi. Senza però contare il cartellino di Ounas che potrebbe rientrare in un maxi-affare che oltre a Osimhen potrebbe contemplare anche Gabriel, prima scelta nel caso in cui Koulibaly dicesse addio"