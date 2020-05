Affare Milik, Tuttosport: la Juventus studia tre contropartite per abbassare le richieste di De Laurentiis! Da ambienti azzurri non filtra chiusura totale

La Juventus attende ancora l’arrivo di Gonzalo Higuain, ma in realtà è già oltre il Pipita nei piani futuri. Secondo Tuttosport, la pista più calda e concreta porta sempre all'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik.

"C’è la Juventus in cima ai pensieri del numero 99. La Juventus dovrà trovare un accordo con il Napoli: dagli ambienti azzurri non filtra una chiusura totale. De Laurentiis parte da una valutazione di 40-50 milioni. Si ragiona su tre possibili giocatori che potrebbero entrare in un discorso: sembra fattibile l’inserimento di uno tra Rugani, Romero (juventino in prestito al Genoa) e Pellegrini (in prestito al Cagliari)"