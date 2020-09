Affare Milik, Gazzetta: la Roma ha chiesto al Napoli una super-valutazione dei due baby Meloni e Modugno! La reazione degli azzurri

Calciomercato Napoli - L’affare sull’asse Napoli-Roma-Torino, che coinvolge Arek Milik e Edin Dzeko è ormai il tormentone dell’estate: pareva mancasse solo la firma di Milik coi giallorossi per sbloccare la partenza di Dzeko per la Juventus, invece tutto si è arenato. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Difficoltà sul versante Roma-Napoli ci sono. La sensazione è che siano superabili ma non è così scontato, Milik sta bene, però i brutti infortuni pregressi non fanno dormire sonni tranquilli alla Roma. Perciò, anche alla luce dello scarso entusiasmo mostrato nella fase iniziale dal giocatore (che ora però sta già cercando casa a Roma) ha chiesto al Napoli una diversa modalità di pagamento, più una super valutazione di Meloni e Modugno, i due giovani attaccanti inseriti nell’operazione. Risultato: il Napoli non l’ha presa bene (eufemismo), si è irrigidito e l’affare è stato messo in stand by"