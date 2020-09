Affare Milik, CorSport: Arek deve risolvere due cose col Napoli prima di dire addio! Il suo arrivo alla Roma è slittato

Arkadiusz Milik ieri si è fatto visitare per conto della Roma. In mattinata il centravanti è partito da Ciampino con un volo privato, per raggiungere la Klinik Gut a St. Moritz, in Svizzera. La struttura specializzata in ortopedia è stata indicata da Friedkin per una visita di controllo alle ginocchia, come racconta il Corriere dello Sport:

"Il nuovo patron giallorosso vuole accertarsi delle condizioni fisiche del suo nuovo acquisto, prima di ufficializzare l’operazione da 25 milioni. Milik deve ancora risolvere alcune questioni con il club, in modo particolare la multa e la causa civile intentata da De Laurentiis per la famosa storia dell’ammutinamento. Il suo arrivo nella Capitale è slittato, ma è solo questione di ore. Roma e Napoli stanno lavorando per la stesura dei contratti definitivi. Milik ha già salutato gli ex compagni del Napoli nel corso di una cena organizzata giovedì sera"