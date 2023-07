Affare Maxime Lopez, Gazzetta: con lui Garcia può fare il 4-2-3-1! Piace una caratteristica

All'allenatore del Napoli Rudi Garcia piacciono i giocatori duttili, capaci di ricoprire anche più di un ruolo, come racconta la Gazzetta dello Sport. Ad esempio Maxime Lopez del Sassuolo.

Al di là del sistema di partenza, il 4-3-3, il tecnico chiede di saper interpretare le partite in maniera diversa:

"Per questo la via francese, pur non essendo l’unica, piacerebbe all’allenatore fosse percorsa dal club. Porta a Maxime Lopez, che Garcia lanciò e plasmò al Marsiglia e che poi si è affermato al Sassuolo. Può giocare da centrale, mezzala o esterno nel 4-2-3-1: ha rapidità e tecnica"