Affare Mathias Olivera, Il Mattino: Napoli infastidito dal Getafe, studiati cinque nomi in Serie A

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è atteso da una nuova sfida sul mercato, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino:

“Mathias Olivera del Getafe è vicinissimo nonostante il club spagnolo stia provando a prendere più soldi (e il Napoli è infastidito dal gioco al rialzo perché l'accordo è a 12 milioni). Poi le piste italiane legate alle partenze. E qui ci sono due fili con il Verona per Barak e Casale, e con il Bologna per Svanberg, Schouten e Arnautovic”

Spezia Napoli: conferenza Spalletti

Spezia Napoli: Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta il giorno prima della gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Che Napoli ci dobbiamo aspettare in futuro? Una domanda alla quale diventa difficile rispondere adesso, se non impossibile. Quella che è la competitività della squadra dipende da tanti fattori. Per noi ci vuole la capacità di rinnovarsi a fine ciclo. Abbiamo età avanzata in alcuni calciatori e contratti in scadenza. Dobbiamo rinnovarci, restando competitivi. Poi va considerata la capacità di rinnovarsi dei nostri avversari. Quello è il primo obiettivo di tutte le società. Poi è chiaro che i campionati non ti fanno partire dalla differenza della classifica di questa stagione. Si parte tutti da zero. Oltre quelle sette di sempre, con la Fiorentina, con gli investimenti e con Italiano e il suo modo di allenare, il condominio si allarga e dobbiamo essere bravi. Dobbiamo partire dentro quella competizione e finire dentro quella competizione. Ci sono situazioni nelle quali devi rincorrere e lo faremo come abbiamo sempre fatto. Abbiamo dimostrato di avere una squadra di carattere”

