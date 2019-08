Affare Lozano, Gazzetta: il Napoli s'è impegnato al massimo per accontentare Ancelotti, il mister ha pressato per averlo

Stasera sbarcherà a Fiumicino Hirving Lozano, domani mattina si recherà a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Dopodiché potrà raggiungere Napoli per mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"E’ stato proprio l’allenatore, d’accordo con Cristiano Giuntoli a pressare per averlo. I tempi sono stati lunghi perché De Laurentiis ha tentato fino in fondo di risparmiare qualcosa sui 42 milioni previsti dalla clausola imposta dal Psv Eindhoven. Ma il club olandese non ne ha voluto sapere di fare sconti.

I dirigenti si sono impegnati al massimo per accontentare l’allenatore: in cima alla lista dei rinforzi, approntata da Ancelotti, il primo nome era proprio quello di Lozano che aveva apprezzato nella scorsa estate durante il Mondiale in Russia. Prossima operazione potrebbe essere quella legata all’acquisto di Mauro Icardi o, in alternativa, Fernando Llorente che è svincolato"