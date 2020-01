Affare Lobotka-Napoli, Cm.com: "Il presidente del Celta Vigo non vorrebbe cederlo, il calciatore spinge per la cessione! Decisive le prossime 48 ore"

Continua serrata la trattativa tra la SSC Napoli ed il Celta Vigo per Stanislav Lobotka. Il portale calciomercato.com ha raccolto le ultime in merito alla trattativa per il centrocampista slovacco. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Le cifre dell'affare sono anche abbastanza contenute, rispetto alle iniziali pretese del club galiziano: la richiesta iniziale era superiore ai 25 milioni, ora il Celta punta a chiudere a 20 milioni più bonus. Il Napoli, partito da 16 milioni è passato a 16+2 ed ora continua la trattativa da martedì con il Celta, con le parti fiduciose di trovare un accordo. Accordo che gli azzurri già hanno con Zymonczyk e Jasurek, gli agenti di Lobotka: un quinquennale a 1.8 milioni a stagione più bonus singoli e di squadra. Manca, però, ancora il placet del patron spagnolo, Carlos Mouriño: il presidente non avrebbe voluto cedere Lobotka, vista anche la difficile situazione di classifica nella quale si trova la sua squadra, invischiata nella lotta per non retrocedere.

È stato, però, lo stesso calciatore a mettere il Vigo nelle condizioni di non poter far altro che accettare il Napoli: fatte decadere le sirene inglesi (West Ham, in particolare), è prevalsa la volontà dello slovacco di approdare in azzurro, dopo un corteggiamento lungo 18 mesi del ds Giuntoli che da tempo lo fa seguire. Lobotka, che aspetta un figlio, è consapevole che potrebbe essere la grande chance della sua carriera, che potrebbe avere quella ribalta internazionale che il Celta, in questo momento, al pari della nazionale slovacca, non possono offrirgli. Il pressing di calciatore ed agenti ha fatto prima vacillare e poi, ormai, cedere il patron del Vigo. Senza (possibili) ma anche clamorosi ribaltoni, Lobotka sarà il primo acquisto del Napoli di Gattuso, alla ricerca delle giuste misure per il suo 4-3-3.

Nelle prossime 48 ore, ci sarà il momento decisivo tra le due dirigenze per chiudere l'operazione che potrebbe, però, esser formalizzata anche dopo il prossimo turno di campionato, il primo del 2020: conta poco, però. La quadra è vicinissima, già nelle prossime ore potrebbe esser tutto nero su bianco".