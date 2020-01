Affare Lobotka, Gazzetta: l'offerta del Napoli non durerà a lungo, attesa a ore una risposta da parte del Celta

Ultimissime calcio Napoli - Se Diego Demme sarà il vertice basso del centrocampo del Napoli, Stanislav Lobotka resta un obiettivo. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli con pazienza sta tessendo la tela con il Celta Vigo per portare al San Paolo anche il centrocampista slovacco.

"L’accordo col giocatore c’è (quinquennale da 1,8 milioni netti a stagione) mentre i dirigenti spagnoli ancora frenano. Con l’acquisto di Demme il Napoli ha dimostrato di saper agire velocemente e con decisione sui propri obiettivi e dunque in Galizia avranno capito che l’offerta per Lobotka non durerà a lungo. Offerta che ha toccato i 21 milioni più un paio di bonus. La risposta (positiva) è attesa a ore, anche perché il Celta sa che il giocatore vuole andar via e tenerlo contro la propria volontà può diventare controproducente per una squadra che deve salvarsi nella Liga spagnola"