Affare Lindstrom, De Laurentiis ha fatto il prezzo per cedere il danese al Lione

Calciomercato SSC Napoli - Jesper Lindstrom dal Napoli al Lione è più di un'idea, è l’alba di una trattativa per cui dovranno convergere diverse volontà. Ne parla il Corriere dello Sport.

Società francese interessata al giocatore. Il Napoli non si oppone all’eventuale affare, ma detta le proprie condizioni.

“Va bene il prestito, ma per l’eventuale diritto di riscatto (oppure obbligo, si vedrà) il club di De Laurentiis chiede almeno 25 milioni, ovvero quanto versato all’Eintracht per il suo acquisto. Lindstrom resta un calciatore di valore, il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti”