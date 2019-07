Affare James, il Napoli fa trapelare che i tempi delle firme non saranno brevi! CorSport: De Laurentiis vorrebbe investire 10mln per il prestito

Non si parla che di lui: James Rodriguez, trequartista colombiano del Real Madrid ed obiettivo del Napoli sul mercato. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, partendo dal fatto che da Madrid raccontano di un ulteriore avvicinamento tra Napoli e Real, sempre divisi dalla formula economica.

"Per tenere tutti calmi, infatti, il Napoli fa trapelare che i tempi delle firme non saranno proprio brevi e che bisogna lavorare ancora. In serenità e con fiducia: la vita di James, presto o tardi, è destinata a tingersi d’azzurro. Con Ancelotti e Mendes, il manager e l'intermediario, i contatti sono costanti, ma tutto sommato ha già dato il placet al trasferimento al Napoli e non gli resta che attendere la fine della trattativa tra De Laurentiis e Florentino.

De Laurentiis vorrebbe investire 10 milioni per il prestito e spuntare il diritto di riscatto o l’obbligo tra due anni a 27 milioni di euro, mentre il Real vuole cessione immediata a 40 milioni (anche prestito con obbligo, ovviamente, ma non biennale)"