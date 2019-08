Affare Icardi, Tuttosport: sembra intenzionato a lasciare l’Inter soltanto per arrivare a indossare la numero 9 della Juventus

Il campionato di Juventus e Napoli è iniziato senza Mauro Icardi e per quello dell’Inter non sono attesi colpi di scena:, secondo l’edizione odierna di Tuttosport:

"Inizia la “zona Maurito”, un mercato compresso in 7 giorni durante i quali i bianconeri proveranno a trovargli spazio nella rosa di Sarri. Paratici per accogliere Icardi deve “liberare” almeno due armadietti. Uno è quello di Mandzukic e l’altro sarebbe quello di Dybala.

Icardi, al di là tutto, sembra intenzionato a lasciare l’Inter soltanto per arrivare a indossare la numero 9 bianconera, appositamente lasciata libera dai vertici della Continassa.

In tutto questo il Napoli non molla, confidando in un ripensamento finale di Icardi. Ma non si può escludere l’ipotesi più clamorosa: ossia la permanenza all’Inter da “fuori progetto””