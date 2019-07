Affare Icardi, Gazzetta: l'Inter vuole incassare almeno 60mln, in ballo Napoli, Juventus e Roma

Calciomercato Napoli - L’Inter, prova a regalare il centravanti «esperto» che chiede Antonio Conte: è Edin Dzeko e l’affare per il 33enne romanista può chiudersi la prossima settimana, magari prima della prestigiosa amichevole del 4 agosto a Londra per il Tottenham. Ad Appiano aspetta di essere reintegrato nel gruppo Mauro Icardi, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Calcio mercato Napoli, aggiornamenti su Icardi