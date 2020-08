Affare Gabriel, CorSport: il Napoli rischia la beffa, l'Arsenal ha superato l'offerta! Ora c'è una speranza piccolissima

Gabriel Magalhaes, 22 anni, difensore centrale del Lille conteso da Napoli e Arsenal, è al centro del mercato come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli avvertono un senso del distacco quasi fatale da un centrale difensivo che gli ha strappato il sonno ma non gli cancellerà il sorriso. Il 27 agosto, la data rinchiusa in quella stretta di mano scambiatasi con Lopez a inizio mese e fissata come dead line, è ancora esageratamente distante per pensare che Gabriel abbia preferito il San Paolo all’Emirates. C’è una speranza, piccolissima, che nella notte il Napoli ha cavalcato: ma il Lille può poco, l’offerta da venticinque milioni è stata prima pareggiata e poi superata abbondantemente dall’Arsenal, che ha rotto gli indugi ed ora pensa di avercela fatta"