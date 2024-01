Affare Dendoncker, le cifre: stessa formula di Traoré, se ADL non lo riscatta pagherà un indennizzo all'Aston Villa!

Calciomercato Napoli - Leander Dendoncker ieri ha raggiunto Roma e da Fiumicino si è recato direttamente a Villa Stuart nel pomeriggio per sostenere le visite mediche. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il belga Leander Dendoncker arriva al Napoli in prestito dall’Aston Villa, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro:

"Se non sarà confermato al termine della stagione, sarà versato un indennizzo al club inglese per l’acquisizione temporanea. La stessa formula, insomma, che era stata concordata col Bournemouth per Hamed Traorè"