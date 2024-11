Affare Bonny, il Napoli è piazza assai gradita! Le ultime sul futuro del francese del Parma

Calciomercato SSC Napoli¬†-¬†L‚Äôattaccante francese del Parma Ange Yoann Bonny piace al Napoli, scrive Il Mattino. Il suo agente Pastorello ‚Äúha chiarito che da Parma non si muove se non in estate. E che il Napoli √® piazza assai gradita‚ÄĚ.

‚ÄúYoan Bonny sta facendo¬†benissimo‚Ä̬†ha detto il suo agente¬†Federico¬†Pastorello¬†a¬†Calciomercato.it.¬†