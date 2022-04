Addio Tuanzebe, il Napoli non lo riscatterà dal Manchester United

Nel Napoli andranno riempiti altri vuoti che finiranno per spalancarsi: in difesa, ad esempio, servirà un centrale difensivo.

Quale sarà il futuro del difensore centrale inglese Axel Tuanzebe?

"Intervento inevitabile per l’addio di Tuanzebe, investito per sei mesi del ruolo di “quarto” e in realtà preso per fronteggiare il divorzio inaspettato e intempestivo con Manolas. Il centrale da sistemare al fianco di Rrahmani, di Juan Jesus e di Koulibaly dev’essere giovane, fisico, rassicurante, possibilmente già introdotto nel campionato italiano"