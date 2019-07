Addio Mertens? CorSport: offerte stratosferiche da Cina, Arabia Saudita e America! Non è da scartare che la trattativa per il rinnovo sfumi

Calcio Mercato Napoli - Il contratto dell'attaccante belga Dries Mertens con il Napoli scadrà esattamente tra un anno. Giugno 2020: e ciò significa che se la trattativa di prolungamento con il club non andrà a buon fine, ipotesi da non scartare, da gennaio sarà libero di firmare per un’altra squadra a parametro zero. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mertens a scadenza con il Napoli?