Addio Lozano, Gazzetta: Gattuso non lo ritiene idoneo, ha generato tanta delusione! De Laurentiis s’era convinto di aver fatto l’affare del secolo

Calciomercato Napoli - Everton Soares è un giocatore che piace al Napoli, non è casuale se la dirigenza abbia intravisto in lui il giocatore indicato per sostituire Callejon. Ne parla la Gazzetta dello Sport, in relazione anche ad una cessione, e non solo dello spagnolo.

Napoli su Everton, via Lozano