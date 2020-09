Addio Koulibaly, Gazzetta: oggi a Capri entrerà nella fase decisiva la cessione al City

Calciomercato Napoli - I sentimenti dei tifosi sugli spalti interpretano bene il momento, cori toccanti per Koulibaly a Castel di Sangro come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Quel “Ka-li-dou” scandito è un canto di ringraziamento. L’abbraccio del senegalese col tecnico Gattuso sa tanto di addio. Già perché potrebbe essere l’ultima uscita in azzurro per il difensore africano. Oggi a Capri entrerà probabilmente nella fase decisiva la trattativa di cessione al City, con l’agente Ramadani a far da intermediario, nonostante De Laurentiis lamenti una incomunicabilità degli inglesi (scottati due anni fa da Jorginho)"