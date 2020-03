Addio Koulibaly, Gazzetta: De Laurentiis ha già fatto sapere che per meno di 100mln non lo vende! Il Napoli non dovrà preoccuparsi di andare sul mercato

Calciomercato Napoli - L’infortunio di Kalidou Koulibaly ha in qualche modo proposto quella che sarà la soluzione del futuro del Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport.

"La cessione del difensore senegalese viene quotata parecchio, secondo indiscrezioni francesi, dovrebbe finire al Psg. Ma Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere agli interessati che non lo vender meno di 100 milioni. In questo caso il Napoli non dovrà preoccuparsi di andare sul mercato, perché Manolas e Maksimovic stanno dando garanzie sufficienti dinanzi a Ospina. Col difensore serbo, tra l’altro, il presidente chiuderà a breve il prolungamento del contratto al 2024"

Ultimissime calcio Napoli - Yves Leroy, giornalista de Le Parisien, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Interesse di Koulibaly del PSG? Ama Parigi, al calciatore piace il club".

"La situazione fair play finanziaria non è in bilico, c'è serenità nonostante quello che stia succedendo al Manchester City. Se il PSG dovesse vendere uno tra Mbappé e Neymar, il PSG avrebbe soldi giustificati da spendere".

"I discorsi tra PSG e Napoli non sono recenti, avvenivano già quando c'era Henrique (direttore sportivo del PSG, ndr). Con l'insediamento di Leonardo in società, non sappiamo quale è la situazione. Leonardo non rilascia dichiarazioni in merito al prossimo mercato. Non saprei dirvi quale sarà l'offerta del PSG".

"Il prezzo di Koulibaly non può essere oltre i 100 milioni d'età vista anche l'età del calciatore".