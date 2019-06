Addio Hysaj, spunta la Roma! Fonseca lo stima, oggi alle 13 l'agente incontrerà la dirigenza giallorossa

Alle ore 13 la Roma incontra a pranzo il manager di Jordan Veretout ed Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, per formulare un’offerta ufficiale che possa sbloccare la trattativa. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel discorso può entrare il terzino albanese che ha rotto con il Napoli.

"Fonseca lo stima molto, dopo averlo visto dal vivo in Champions in un Napoli-Shakhtar. Potrebbe essere un sostituto valido per Florenzi, qualora la Roma decidesse di privarsene, o comunque entrare in rosa in previsione della partenza dell’altro esterno destro Karsdorp. I

Per quanto riguarda Hysaj, cil Napoli sarebbe ben felice di trattarlo con la Roma: risparmierebbe denaro liquido per il pagamento della clausola di Manolas. Classe ’94, capitano della Nazionale albanese, potrebbe essere un investimento interessante a costi ragionevoli"