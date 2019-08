Addio Hysaj, Il Roma: al rientro dagli Stati Uniti ci sarà l'accelerata decisiva per la cessione del Napoli

Da ieri sera è chiuso il mercato inglese, tramontata definitivamente, quindi, la possibilità di Hysaj di vestire la maglia del Tottenham. A questo punto l’esterno destro albanese, come racconta l’edizione odierna de Il Roma, deve sperare che una tra Roma e Juventus possa muovere i passi giusti per convincere il Napoli a cederlo:

“Gli azzurri l’hanno messo in lista di sbarco da mesi. L’arrivo di DiLorenzo ha spinto Hysaj fuori dal progetto partenopeo in maniera definitiva. Al momento, però, nessun club ha presentato un’offerta congrua. C’è ancora tempo, però, affinché l’albanese trovi un’altra sistemazione. Al momento sembra che i giallorossi siano in vantaggio sulla Juventus. Al rientro del Napoli dagliStati Uniti ci sarà l’accelerata decisiva per la cessione di Hysaj, le cui caratteristiche tecniche non hanno convinto in pieno Ancelotti”