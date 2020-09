Addio Ghoulam, Gazzetta: il Napoli lo valuta meno di 10mln! Il Wolverhampton non vuole dargli un ingaggio alto, la situazione

Ultime calcio Napoli - Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è preso anche dalla cessione di Faouzi Ghoulam, il club vorrebbe liberarsi del suo contratto che è tra i più ricchi come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Ghoulam guadagna 3,5 milioni e non rientra più nella politica imposta da De Laurentiis. Sistemarlo non è semplice, lo stipendio che percepisce è un impedimento, al di là del costo del suo cartellino che è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Ma l’ingaggio è alto è sta allontanando quelle poche pretendenti, tra le quali c’è il Wolverhampton che non è disposto a corrispondergli uno stipendio del genere. Non è escluso che si possa trovare un accordo col giocatore, magari garantendogli una buonuscita"