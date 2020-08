Addio Allan, Tuttosport: Everton pronto a soddisfare le richieste di De Laurentiis, definito il prezzo per chiudere la cessione

Il trio De Laurentiis-Giuntoli-Gattuso si è riunito per fare nuovamente il punto sulle cessioni, cioè, un elemento decisivo per continuare anche sul fronte acquisti del Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, provando a fare il punto dela situazione

"In primis Koulibaly, per il quale finora esiste soltanto la richiesta del Manchester City e che ha chiesto al Napoli di attendere i primi di settembre per portare avanti la trattativa.

L’Everton per il brasiliano Allan, invece, sta per assecondare il desiderio di De Laurentiis, cioè versare trenta milioni cash, senza nemmeno un bonus.

E poi c’è la situazione legata a Milik. La Roma è in attesa di ricevere il via libera da Milik per mettere a punto lo scambio con il Napoli: Under, più venti milioni al Napoli"