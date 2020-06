Addio Allan? Incrinato definitivamente il suo rapporto col Napoli, De Laurentiis non vuole cederlo in Italia

Calciomercato Napoli - Quelle che il Napoli sta per giocare, potrebbero essere le ultime apparizioni in azzurro di Allan. Incrinato definitivamente il suo rapporto col club, il brasiliano ha ormai le valigie pronte secondo Cronache di Napoli:

"Già finito nel mirino per l’ammutinamento di novembre, è finito ai margini nelle rotazioni di Gattuso. Il futuro potrebbe essere in Premier League, è richiesto da Carlo Ancelotti all’Everton. Il giocatore è entusiasta della destinazione ma bisogna trovare un accordo col Napoli, che lo valuta non meno di 40 milioni. Considerato che De Laurentiis non vuole cederlo in Italia, alla fine un accordo potrebbe essere trovato"